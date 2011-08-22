به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علی‌هاشمی شهرکی مدیرعامل انجمن فرهنگی و هنری تصویرگران، مرتضی گودرزی منتقد، پژوهشگر و محقق هنری و حبیب‌الله صادقی عضو هیئات علمی دانشگاه هنر "شاهد" درباره تصویرسازی با سوژه‌های قرآنی سخنرانی می‌کنند.

این نشست دوشنبه 31 مرداد ماه از ساعت 18 الی 20 در بخش نهادها و مؤسسات، در غرفه معاونت مطبوعاتی برگزار می شود.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا 4 شهریور ماه هر روز از ساعت 17 تا 24 و روزهای تعطیل از ساعت 14 در مصلای امام خمینی(ره) تهران پذیرای علاقمندان است .





