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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

تصویرسازی با سوژه‌های قرآنی بررسی می‌شود

تصویرسازی با سوژه‌های قرآنی بررسی می‌شود

نشست تخصصی "تصویرسازی با سوژه‌های قرآنی" دوشنبه 31 مردادماه در غرفه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علی‌هاشمی شهرکی مدیرعامل انجمن فرهنگی و هنری تصویرگران، مرتضی گودرزی منتقد، پژوهشگر و محقق هنری و حبیب‌الله صادقی عضو هیئات علمی دانشگاه هنر "شاهد" درباره تصویرسازی با سوژه‌های قرآنی سخنرانی می‌کنند.

این نشست دوشنبه 31 مرداد ماه از ساعت 18 الی 20 در بخش نهادها و مؤسسات، در غرفه معاونت مطبوعاتی برگزار می شود.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا 4 شهریور ماه هر روز از ساعت 17 تا 24 و روزهای تعطیل از ساعت 14 در مصلای امام خمینی(ره) تهران پذیرای علاقمندان است .
 

 
 

کد مطلب 1389056

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