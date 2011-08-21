محفل انس با قرآن در بقاع متبرکه همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این امر در راستای رشد و تعالی معرفت دینی و انس با قرآن کریم در بین افراد جامعه بخصوص جوانان و نوجوانان و عطرآگین کردن فضای معنوی استان همدان در ماه بهار قرآن برگزار می شود.

بنابر اعلام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان، همدان از اول شهریور ماه بمدت سه روز میزبان استاد حسنی صالح ابوستیت است.

براساس این گزارش روز سه شنبه سکم شهریورماه مصادف با شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ساعت 21 در آستان مقدس شاهزاده محمد(ع) شهرستان نهاوند و ساعت 23 در حرم مطهر امامزاده عبدالله(ع) همدان محفل انس با قرآن برگزار می شود.

همچنین روز چهارشنبه دوم شهریور ماه ساعت 14 نیز در موقوفه حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان بهار، ساعت 21:30 در مسجد تجرک و ساعت 22:30 در مصلای شهرستان فامنین محفل انس با قرآن دایر است.

در روز پنجشنبه سوم شهریور ماه ساعت 18:30 نیز در تالار موقوفات ملایر و ساعت 13:30 در امامزاده ابراهیم شهرستان تویسرکان محافل انس با قرآن برپا می شود.