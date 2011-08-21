خدایا شیطان را از من دور کن

دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهمّ اجْعَلْ لی فیهِ الى مَرْضاتِک دلیلاً

ولا تَجْعَل للشّیْطان فیهِ علیّ سَبیلاً

واجْعَلِ الجَنّةِ لی منْزِلاً ومَقیلاً

یا قاضی حَوائِجَ الطّالِبین

به نام خداوند بخشایشگر

خدایا در این روز برایم راهنمایی در مسیر یافتن خشنودی هایت قرار ده

و در این روز راه تسلط شیطان را بر من ببند

و بهشت را برایم منزل و آسایـشگاهم قرار ده

اى برآورنده حاجتهاى طالبان معرفت و حق و حقیقت

گذری کوتاه بر دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان

توفیق برای کسب رضایت و خشنوی خداوند، دور شدن از شیطان و منزل گرفتن در بهشت از جمله مواردی هستند که بواسطه دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان از خداوند بخشنده و مهربان درخواست می کنیم.

مصونیت از وسوسه های شیطانی

شیطان از عوامل انحراف انسان و ارتکاب انواع گناههای کوچک و بزرگ در قابل عمل و فکر است . بهره مندی از ایمان قوی و توکل عمیق به خداوند متعال عامل مقابله با وسوسه های شیطانی است تا از مسیر حق و حقیقت منحرف نشده، پاک بمانیم.

سوره یوسف، آیه 5: قَالَ یَا بُنَیَّ لاَ تَقْصُصْ رُؤْیَاکَ عَلَى إِخْوَتِکَ فَیَکِیدُواْ لَکَ کَیْدًا إِنَّ الشَّیْطَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِینٌ؛ یعقوب] گفت اى پسرک من خوابت را براى برادرانت‏حکایت مکن که براى تو نیرنگى مى‏اندیشند زیرا شیطان براى آدمى دشمنى آشکار است .

سوره انفال، آیه 11: إِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَیُنَزِّلُ عَلَیْکُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّیُطَهِّرَکُم بِهِ وَیُذْهِبَ عَنکُمْ رِجْزَ الشَّیْطَانِ وَلِیَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِکُمْ وَیُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ؛ [به یاد آورید] هنگامى را که [خدا] خواب سبک آرامش‏بخشى که از جانب او بود بر شما مسلط ساخت و از آسمان بارانى بر شما فرو ریزانید تا شما را با آن پاک گرداند و وسوسه شیطان را از شما بزداید و دلهایتان را محکم سازد و گامهایتان را بدان استوار دارد .

برای هر روز هفته ذکری عنوان شده که صد مرتبه گفته شود:

ذکر روز دوشنبه