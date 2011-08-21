به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه تفسیر قرآن در مجتمع آموزش عالی فقه قم گفت: گاهی مراسمی بوده و هست که در آن رواج بت پرستی و گناه و حرام است که اسلام با آن مخالفت کرده وگرنه مراسم حلال را امضا کرده و به رسمیت شناخته است.



اسلام خواهان نفع برای ملتهاست



این مرجع تقلید تصریح کرد: اگر مراسمی به نفع ملتها باشد اسلام با آن مخالفتی ندارد همان طور که پیامبر(ص) با سقایت و کلیدداری خانه خدا مخالفتی نکرد و آنها را امضا کرد.



این مفسر قرآن با اشاره به نامگذاری سوره جمعه به این نام بیان داشت: نام این سوره حاکی از وجود اجتماع است که برخی گفته اند این اجتماع قبل از ورود پیامبر(ص) به مدینه توسط انصار پی ریزی شد اما این نقل ضعیف است.



جمعه؛ سیدالایام



رئیس موسسه امام صادق(ع) ادامه داد: روایت درست این است که قبل از بعثت عربها دارای اجتماع و روز جمعه بوده اند که اسلام اهمیت مضاعفی را با نماز جمعه به این روز داده و آن سیدالایام شده است.



استاد برجسته حوزه علمیه قم با اشاره به فضیلتهایی که یهودیان برای خود قائل بودند، افزود: خداوند براساس بیانی که در سوره جمعه دارد این سه فضیلت را با اعطای مشابه به مسلمانان از اختصاص یهودیان درآورده که وحی و نبوت، روز جمعه مهمترین آنهاست.



این مفسر قرآن با اشاره به اهمیت اسلام به نماز جمعه بیان داشت: قوت و قدرت اسلام در نماز جمعه نهفته است و نماز جمعه یک مکتب تربیتی و سیاسی است.



منبر خطیب جمعه باید سازنده باشد



وی تاکید کرد: اگر انسان در ایام هفته مرتکب گناهانی شده باشد و لغزشی انجام داده باشد جمعه پای منبر خطیب می نشیند و متحول می شود بنابراین منابر باید سازنده باشد.



این مرجع تقلید اضافه کرد: خطیب جمعه باید در خطبه اول تقوای مردم را تقویت کند، آنها را از گناه بترساند و به رحمت خدا امیدوار سازد تا بی نماز با نماز و ربارخوار ترک رباخواری کند به همین دلیل باید یک هفته برای خطبه ها مطالعه داشته باشد.



وی تصریح کرد: خطیب جمعه همچنین باید به مسائل سیاسی جهان اسلام و کشور آگاه باشد تا بتواند به مردم هم آگاهی بدهد لذا میان خطیب جمعه و امام جماعت فرق زیادی هست.



علی، کشته عدالت



وی در خاتمه سخنانش با تسلیت شهادت امام علی(ع) گفت: علی(ع) کشته عدالت است و اگر علی(ع) با ظالمان عصر خود می‌ساخت و با آنها کنار می‌آمد هرگز گرفتار این همه بالا و مصیبت نمی‌شد.