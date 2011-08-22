"راه نجات" به جشنواره فجر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم مدتی است آماده نمایش شده است. ولی چون با دوربین si2k گرفته شده باید به فرمت دیجیتال تبدیل شود و پس از بازید مسئولین شبکه سحر، برای حضور در جشنواره فجر به نسخه 35 تبدیل خواهد شد.

فیلمبرداری در جنوب لبنان در منطقه صور انجام شده و انتخاب بازیگران به عهده مهسا کرامتی بوده که در آن بازیگران سوریه و لبنان به ایفای نقش پرداخته‌اند و از میان آنها می‌توان به نادین سلامه، امانه والی و ... اشاره کرد.

این فیلم داستان مها، مربی مهربان و دلسوز پرورشگاه بهشت در غزه است. بین مها و بچه‌های پرورشگاه ارتباط عاطفی عمیقی وجود دارد که لحظه‌های شیرینی را در مسیر داستان رقم می‌زند، اما یک حادثه باعث می‌شود مها حافظه‌اش را از دست بدهد و ...

فیلمنامه این فیلم را فاطمه میرغیاثی به نگارش در آورده و قویدل آن را بازنویسی کرده است.

عوامل این پروژه عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محسن فلاحی، صدابردار: خسرو کیوانمهر، طراح چهره پردازی: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: حسن روح پروری، انتخاب بازیگر و بازیگردان: مهسا کرامتی، مدیر تولید: وحید معدنی، برنامه‌ریز: فواد چاومه، دستیار کارگردان: امیر جاوید نیک، منشی صحنه: الهام اخوان، جلوه‌های ویژه: رضا ترکمان، مشاور کارگردان و مسئول گویش بازیگران و مشاور صحنه: عبدالله عبدالرح و تهیه کننده: سعید سعدی.