آیت الله مهدی هادوی تهرانی مدرس عالی درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برکات شبهای قدر تأکید کرد: در این ماه شبهای احیا از هزار ماه برتر و از یک عمر بهتر است باید از این فرصتها به صورت جمعی بهره برد به خصوص باید در مجالس معرفت حضور پیدا کرد، همانطور که مرحوم حاج شیخ عباس قمی در مفاتیح اشاره کرده بهترین کار در شبهای قدر گفتگوی علمی است و حضور اندیشمندان و علما در شبهای احیا فرصتی است برای مردم که دانش دینی خود را ارتقا بخشند .

رئیس مؤسس رواق حکمت افزود: یکی از عوامل مؤثر در دعا مکانی است که ما در آن دعا می کنیم اینکه در برخی تعابیر تأکید شده که بخشی از خانه به نماز اختصاص داده شود حاکی از این است که خود نماز مصداق بارز دعاست؛ کلمه "صلاة" در عربی به معنای دعا است و در روایات تعبیر "عمودالدین" در مورد آن به کار رفته است و باید به آن بسیار توجه کرد. مقصود از دعا تنها این نیست که دعا کنیم بلکه خود نماز دعا است که باید به آن بیشتر بپردازیم.



آیت الله هادوی تهرانی یادآور شد: از همه اینها مهمتر این است که دعا از قلب باشد و به قلوب نفوذ کند و انسان با تمام وجود از خدا بخواهد و اگر این حالت پیدا شد آن امر "ادعونی" اطاعت شده و در پی آن اجابت تحقق پیدا می کند.

وی تصریح کرد: خداوند دعا را بی جواب نمی گذارد البته جواب دعا بر اساس روایات گاهی اجابت همان چیزی است که بنده می خواهد و گاهی بالاتر از چیزی است که بنده می خواند که در زمانی مناسب برای بنده اجابت می شود.



مدرس عالی حوزه علمیه قم در پایان تأکید کرد: "استجب" وعده الهی است و خداوند تخلف از وعده ندارد و ان شاء الله همه ما در این ماه مبارک از فرصت دعا و ارتقای معنوی و ارتباط با خدا بهترین استفاده را داشته باشیم و روز عید فطر روز عید ما در ارتباط با تقرب الهی باشد.