مقررات عجیبی برای پروانه ساخت در نظر گرفته شده است

کاظم راستگفتار درباره مراحل فنی "چک" به خبرنگار مهر گفت: این فیلم در مراحل پایانی فنی قرار دارد و به زودی برای گرفتن پروانه نمایش آن اقدام خواهم کرد.
وی در ادامه درباره پروانه ساخت فیلم جدید خود "آشوب" افزود: من برای این فیلم تقاضای پروانه ساخت دادم، اما مقرارات گویا عوض شده است. متاسفانه در حال حاضر صنف واحد تهیه کنندگان بندی را برای گرفتن پروانه ساخت اضافه کرده است که در آن آمده باید در زمان درخواست پروانه یک شرکت پخش را هم برای فیلم خود معرفی کنید.
راستگفتار ادامه داد: هیچ شرکتی راضی نمیشود چنین کاری انجام دهد. طبق قانون هر شرکت پخشی نمیتواند بیش از هشت فیلم در سال پخش کند. خود آقای مرتضی شایسته رئیس اتحادیه پخش کنندگان است و در صنف واحد هم حضور دارد راضی به امضای این بند برای گرفتن پروانه نیست. این موضوع میتواند خطرات بسیاری داشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد: حرفه من فیلمسازی است و نمیتوانم این شغل را کنار بگذارم. اما این شرایط ناراحت کننده است. دولت مقررات عجیبی گذاشته است. شاید آنها هم حسن نیت داشته باشند. اما نمیدانم قرار است سرنوشت این پروانه ساختها با این وضعیت به کجا برسد.
این کارگردان در پایان تاکید کرد: بیش از یک هفته است فیلمنامه را ارئه کردهام اما هنوز جوابی دریافت نکردهام. در صورتی که من اهل هیچ باند یا صنف خاصی نیستم و از هیچ دستهای تا کنون حمایت نکردم.
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