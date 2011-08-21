اتوبوسرانی گرگان در 30 مسیر صلواتی سرویس دهی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان عباسی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این اقدام در جهت رفاه عموم شهروندان و برای باشکوه تر برگزار شدن این شبها برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در مسیرهایی چون خیابان امام رضا(ع)، زیبا شهر، خیابان ایرانمهر، سرویس مجید، بلوار الغدیر، بلوار صیاد شیرازی، کوی افسران، کوی شهروند، خیابان قدس(چاله باغ)، قلعه حسن، کوی علی محمدی، گلشهر، سازمان آب، کوی طالقانی سرویس دهی صورت می گیرد.



مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری گرگان بیان داشت: در مسیرهای جرجان، شهرک امام (ره)، کوی اوزینه، جلین، بزرگراه شهید کلانتری، کوی فرهنگیان، کوی حافظ، ویلاشهر، کوی امام حسین(ع)گرگانجدید و شهرک کیانشهر به صورت رفت و برگشت سرویس دهی اتوبوس انجام می شود.



وی در خاتمه از شهروندان خواست تا به منظور کاهش ترافیک و سهولت عبور و مرور در آن شبها از آوردن خودروهای شخصی خودداری کنند.