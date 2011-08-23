برنارد دویل جانشین نماینده مقیم سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که کمک های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به مردم سومالی را چگونه ارزیابی می کنید، اظهارداشت: باعث خوشحالیست که می بینیم کمک به مردم سومالی در سطح وسیعی در ایران انجام می شود.

وی با بیان اینکه فاجعه انسانی به قدری در سومالی گسترده است که هم اکنون اکثر کشورهای دنیا درحال کمک به مردم سومالی هستند، گفت: از اینکه ایران از طریق مردم، هلال احمر و سایر نهادهای دولتی به مردم سومالی کمک می کند خیلی خرسندیم و به شما تبریک می گوئیم.

جانشین نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ادامه در پاسخ به این سئوال که چنین کمک هایی از سوی جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در مقابله با تبلیغات منفی برخی کشورهای غربی علیه این کشور دارد، گفت: نباید اصول انسان دوستانه "بی غرضی، بی طرفی و استقلال" را فراموش کرد و ما در این روزها دیدیم که چگونه دولت و تک تک افراد ملت ایران، این کمک ها را با همین انگیزه انجام دادند.

وی تصریح کرد: ما خیلی خوشحال هستیم که نه تنها هلال احمر بلکه کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز اقدام به جمع آوری کمک برای مردم سومالی کرده است.

دویل افزود: با توجه به کمک های انسان دوستانه ایران، مردم سومالی اعلام کرده اند که ایران برای همیشه در قلب و خاطره ما خواهد ماند و این ندای مردم سومالی بهترین پاسخ به تبلیغات منفی کشورهای دیگرعلیه ایران است.

وی در پاسخ به این پرسش که مردم ایران را در مدت اقامت خود چگونه دیدید؟، گفت: البته من بیشتر از 5 ماه نیست که در ایران زندگی می کنم اما کاملا تحت تاثیر فعالیتهای انسان دوستانه مردم ایران قرار گرفتم.

ایران در زمینه پناهنگان کارهای خوبی انجام داده است

نماینده کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان همچنین در پاسخ به این سئوال که وضعیت پناهندگان کشورهای دیگر در جمهوری اسلامی ایران را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: در زمینه پناهندگان هم ایران کارهای خوبی انجام داده و سازمان ملل به طور کامل در جریان خدماتی که ایران به پناهندگان ارائه کرده قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: کمک ایران به پناهنده ها بخصوص در زمینه های آموزشی و بهداشتی بسیار قابل توجه است.

