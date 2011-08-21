سیل 1.2 میلیارد ریال به تاسیسات نور خسارت وارد کرد

محمد حسین برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اثر سیل اخیر 500 متر از خط انتقال شش اینچی گالوانیزه مجتمع آبرسانی تاشکو نور که هشت روستا با دو هزار و 241 مشترک را تحت پوشش دارد، در داخل رودخانه تخریب و به ایستگاه پمپاژ این مجتمع آسیب جدی وارد شد که نیاز به تعویض پمپ شناور منبع آب و دیگر تاسیسات آبرسانی است.

وی ادامه داد: دو دهنه چشمه در روستای جوربند نور که قبهسازی شده بود کاملا تخریب شد و خط انتقالی به طول هزار و 500 متر از بین رفت.

برزگر با اشاره به تخریب خط انتقال 500 متری در روستای رزن اظهار داشت: سیل علاوه بر تخریب بهسازی چشمه ای در روستای کرسی،800 متر خط انتقال آب در این روستا را از بین برد و 300 متر از لوله فلزی سه اینچی در روستای ملاکلا را تخریب کرد.

مدیر عامل شرکت آبفار مازندران با تاکید بر خسارت جدی به تاسیسات آب شرب این مناطق از وصل آب به صورت موقت در روستاهای رزن، کرسی و ملاکلا خبر داد.

وی افزود:در حال حاضر برای آبرسانی به روستاهای تحت پوشش مجتمع آبرسانی تاشکوه و روستای جوربند آب به صورت موقت به مخازن انتقال یافت.

برزگر اظهار امیدواری کرد: با تخصیص اعتبارات لازم هرچه زودتر خسارات سیل جبران شده و دوباره مردم روستاهای خسارت دیده از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شوند.