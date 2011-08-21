39 دستگاه خودرو و موتورسیکلت مسروقه در گلستان کشف شد

سرهنگ داوود سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی سه روز گذشته طرح عملیاتی کنترل محورهای مواصلاتی و کنترل پارکینگها و تفرجگاههای در سطح شهرهای استان گلستان به منظور شناسایی و کشف وسائل نقلیه مسروقه و شناسایی و دستگیری سارقان توسط مأموران اداره مبارزه با سرقت آگاهی استان به اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد: در بازرسی از این مکانها 10 دستگاه خودرو، 19 دستگاه موتورسیکلت مسروقه و 10 دستگاه موتورسیکلت با ارکان مخدوش کشف وضبط شد.

وی افزود: در راستای اجرای این طرح 805 دستگاه خودرو و دو هزار و 660 دستگاه موتورسیکلت در بازرسی از 43 پارکینگ و تفرجگاه مورد بازرسی و کنترل قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی گلستان همچنین از دستگیری 11 سارق در راستای اجرای این طرح خبر داد و تصریح کرد: با دستگیری متهمان شش فقره سرقت منزل، یک فقره سرقت مغازه و یک فقره سرقت احشام کشف شد.

وی کشف 101 هزار و 180 لیتر سوخت غیرمجاز و 247 قلم انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز را از دیگر موفقیتهای اجرای این طرح برشمرد.