تربیت 10 میلیون حافظ و 20 میلیون قاری؛ چشم انداز 5 ساله قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده که در نشست تخصصی بررسی سند چشم‌انداز شکوفایی قرآن در نمایشگاه بین المللی قرآن سخن می‌گفت با اشاره به بیانات رهبری مبنی بر لزوم تربیت حافظان و قاریان قرآن اظهارداشت: رهبر معظم انقلاب میراث‌دار فرهنگ اصیل و ناب اهل بیت(ع) در عصر حاضر هستند، وقتی ایشان توصیه به مسئله‌ای می‌کنند بی‌شک، تدبر و نگاه عمیقی در آن داشته‌اند.



وی اظهار داشت: آیه 34 سوره احزاب جامع‌ترین و زیباترین توصیه قرآن به حفظ آیات الهی است و قرآن، به مادرانی که در خانه هستند سفارش به حفظ آیات الهی می‌کند، در این جا اهمیت حفظ و رواج آن در خانواده برای تعالی و تربیت فرزندان صالح بسیار مهم و ضروری است.



علت توصیه پیامبر(ص) به حفظ قرآن



محمدزاده گفت: یکی از علت‌های سفارش پیامبر مکرم اسلام به یاران خود برای حفظ قرآن، عدم کتابت وسیع آیات قرآن در آن زمان بود که کثرت به حفظ و صیانت قرآن به تحریف نشدن آن کمک کرده است.



وی با اشاره به اینکه حفظ قرآن نوعی ارزش افزوده برای حافظان است، گفت: هنگامی که نور قرآن در قلب و ذهن مومن نفود می‌کند خداوند ظرف وجودی انسان را سراسر نور الهی کرده و در بهشت، جایگاه خاصی را برای او در نظر می‌گیرد، در واقع با به خاطر سپردن و عمل به دستورات الهی و سراسر نور قرآن خداوند امکاناتی خاص را درعالم جاودانه و بر او اعطا می‌کند.



انس با قرآن موجب اعتلای معنوی انسان است



مدیر شبکه رادیویی قرآن افزود: رجوع به قرآن باعث اعتلای معنوی انسان در دنیا و آخرت می‌شود، حال اگر انسان بداند که هرچقدر ذخیره آیات در او بیشتر شود مقام و منزلتش در آخرت بالا می‌رود، تلاش خود را دو چندان می‌کند.



وی با بیان اینکه چشم‌انداز ترسیم شده تا افق 5 ساله تربیت 10 میلیون حافظ و 20 میلیون قاری قرآن با هم‌افزایی و هم‌گرایی تمامی مسئولان قرآنی کشور مسیر خواهد شد، گفت: با اهتمام مدیران قرآنی کشور و مساعدت مجلس شورای اسلامی و دولت با اعطای سهم نیم درصد از بودجه سازمان‌ها و نهادها، دست یافتن به این امر مهم بسیار آسان و قطعی است.