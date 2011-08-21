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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

فندرسکی:

بیشترین اتباع وارده به گلستان ترکمنها هستند

بیشترین اتباع وارده به گلستان ترکمنها هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور اتباع خارجی استانداری گلستان گفت: گلستان از قدیم مهاجر پذیر بوده و بیشترین اتباعی که از سال 58 وارد این استان شده اند ترکمن و بلوچ هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فندرسکی در جلسه تودیع و معارفه مدبر کل اتباع خارجی و مدیر کل امور اجتماعی استانداری گلستان گفت: پروتکلی در راستای حمایت از حقوق پناهنگان امضا شده و اجرای تعهدات حقوق پناهندگان از اهدافی است که باید انجام شود.

وی در ادامه گفت: اولین طرحی که در استان انجام شد، طرح سرشماری اتباع خارجی بود که در اسفند 79 و فروردین 80 انجام شد و در آن 38 هزار تبعه ایران ثبت نام کردند.

مدیرکل دفتر اتابع خارجی گلستان گفت: در طرح آمایش اتباع افغانی نیز  در زمان طالبان، پنج هزار نفر برای بازگشت داوطلبانه اقدام کردند و در سال 83 مقرر شد هر استان 33 درصد از اتباع خود را بازگرداند.

فندرسکی گفت: این اتباع به ایران آمدند و با هم سنخ های خود عجین شدند و نسل دوم و سوم آنان در ایران به دنیا آمده است.

وی افزود: در سال 83 هشت هزار نفر اتباع بیگانه به صورت داوطلب از ایران خارج شدند که در عرض دو ماه با مصاحبه و حمایت کمیساریا به کشور متبوع خود برگشتند.
 
مدیر کل دفتر امور اتباع خارجی استانداری گلستان ادامه داد: در بخش برخورد با اتباع غیرمجاز چون اردوگاه نداشتیم کمی با مشکل مواجه بودیم اما زمینی در دوکیلومتری گرگان و در مکانی خوب خریداری شده که تاکنون 65 درصد کار آن انجام شده است.
کد مطلب 1389095

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