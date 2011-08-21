بیشترین اتباع وارده به گلستان ترکمنها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فندرسکی در جلسه تودیع و معارفه مدبر کل اتباع خارجی و مدیر کل امور اجتماعی استانداری گلستان گفت: پروتکلی در راستای حمایت از حقوق پناهنگان امضا شده و اجرای تعهدات حقوق پناهندگان از اهدافی است که باید انجام شود.
وی در ادامه گفت: اولین طرحی که در استان انجام شد، طرح سرشماری اتباع خارجی بود که در اسفند 79 و فروردین 80 انجام شد و در آن 38 هزار تبعه ایران ثبت نام کردند.
مدیرکل دفتر اتابع خارجی گلستان گفت: در طرح آمایش اتباع افغانی نیز در زمان طالبان، پنج هزار نفر برای بازگشت داوطلبانه اقدام کردند و در سال 83 مقرر شد هر استان 33 درصد از اتباع خود را بازگرداند.
فندرسکی گفت: این اتباع به ایران آمدند و با هم سنخ های خود عجین شدند و نسل دوم و سوم آنان در ایران به دنیا آمده است.
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