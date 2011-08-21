رونمایی از اولین قرآن ابریشم بافت جهان در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی‌پور درباره این قرآن گفت: اولین قرآن ابریشم بافت جهان با هدف نشان دادن ذوق، استعداد و هنر ایرانیان در نمایشگاه قرآن ‌کریم رونمایی شد.



وی افزود: خط این قرآن، خط مرحوم" نیریزی" است و در 30 رنگ متنوع و تذهیب گوناگون با ابعاد 70 در 50 سانتی‌متر بافته شده است.



تقی‌پور اضافه کرد: این قرآن پس از آنکه از سوی دانشگاه تبریز به مقام معظم رهبری تقدیم شده بود، توسط ایشان به آستان قدس رضوی اهدا شد.



در این اثر نفیس، هر پنج صفحه قرآن‌کریم در یک صفحه بافته شده که دارای جلد چرمی ماندگار و قابل شستشو است.



مراسم رونمایی از نخستین فرش ابریشم بافت جهان با حضور حجت‌الاسلام حمید محمدی رئیس نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم و محمد تقی‌پور قائم‌مقام این دوره نمایشگاه برگزار شد.



نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تا چهار شهریورماه از ساعت 17 لغایت 24 پذیرای علاقمندان است.

