کمک کارکنان سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم به مردم سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسن زارعی از کمک نقدی 50 میلیون ریالی سپاه قم به مردم سومالی خبر داد و تصریح کرد: پاسداران و سربازان ستاد سپاه علی بن ابی‌طالب(ع) در راستای ابراز همدردی با محرومان و قحطی‌زدگان سومالی با کمک‌های نقدی حمایت خود را از مردم این کشور اعلام کردند.



وی یادآور شد: این کمک ها در مراسم محافل انس با قرآن و نمازهای جماعت این سپاه در ماه مبارک رمضان جمع‌آوری شده است.



زارعی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت کمک به مردم سومالی تاکیداتی داشته و مراجع تقلید و علما نیز اختصاص ثلث سهم امام به قحطی زدگان سومالی را مجاز اعلام کرده اند، اظهار داشت: پاسداران و سربازان به هر میزان از توان خود در این امر خداپسندانه شرکت کردند.



وی با تاکید بر اینکه همه باید به مردم سومالی کمک کنند، ابراز داشت: مشاهده صحنه‌های دردناک و ناگواری که مردم سومالی امروز به آن مبتلا شده‌اند دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد.

