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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

ایران نژاد تاکید کرد:

کاهش مشکلات آموزش و پرورش کرج نیازمند بررسی آسیبهای مدیریتی

کاهش مشکلات آموزش و پرورش کرج نیازمند بررسی آسیبهای مدیریتی

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان کرج گفت: کاهش مشکلات آموزش و پرورش کرج نیازمند بررسی آسیبهای مدیریتی در این بخش است و این امر اهمیت زیادی دارد.

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لازم است آسیبهای حوزه مدیریتی آموزش و پرورش در کرج بررسی و رصد شود که این امر آثار مطلوبی به همراه دارد.

وی ادامه داد: لازم است در این زمینه کمیته ویژه ای در راستای تحقق اهداف شورای آموزش و پرورش تشکیل شود تا بررسیهای لازم از سوی آن صورت گیرد.

ایران نژاد اظهار داشت: اعتبار خوبی به فصل آموزش اختصاص یافته که لازم است از این اعتبار به بهترین نحو استفاده و به اولویتها در این خصوص توجه شود.

این مسئول یادآور شد: همچنین باید گزارش در زمینه ساخت و سازها درخصوص مدارس غیرانتفاعی شهرستان کرج و قدمت این مدارس در جلسه آتی شورای آموزش و پرورش کرج ارائه و اطلاعات مورد نیاز در این خصوص گردآوری شود.

فرماندار کرج اضافه کرد: شهریه های مدارس غیرانتفاعی درکرج باید مشخص شود ونظارتهای کافی و مطلوب روی این شهریه ها وجود داشته باشد تا در این خصوص تخلف نشود.

کد مطلب 1389107

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