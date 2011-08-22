یک تن مواد مخدر در استان قزوین کشف و ضبط شد

سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پنج ماهه امسال حدود یک تن مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده است.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 923 کیلوگرم انواع مواد مخدر از قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر کشف و ضبط شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.5 برابر شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تصریح کرد: در همین مدت تاکنون دو هزار و 505 نفر در این رابطه دستگیر و به

مراجع قضایی معرفی شدند.

غیاثوند همچنین اظهارداشت: ماموران این یگان روز گذشته موفق شدند 40 کیلوگرم مواد مخدر شامل تریاک و هروئین را در دو اقدام اطلاعاتی جداگانه در بوئین زهرا و عوارضی قزوین به زنجان کشف و ضبط کنند.

این مسئول گفت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی راههای مواصلاتی استان برای ترانزیت مواد مخدر ناامن شده و پلیس با جدیت با سوداگران مرگ مبارزه می کند.