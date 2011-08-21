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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

شرکت خانواده کشاورزی استان البرز در طرح اکرام ایتام

شرکت خانواده کشاورزی استان البرز در طرح اکرام ایتام

کرج - خبرگزاری مهر: خانواده کشاورزی استان البرز با شرکت در طرح اکرام ایتام از این طرح حمایت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده جهادگران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان البرز با شرکت در طرح اکرام ایتام، کمکهای خود را اهدا کنند.

این افراد در حمایت ازعمل خداپسندانه "طرح اکرام ایتام" کمیته امدادحضرت امام(ره) در بازارچه خیریه حضور پرشور و چشمگیری داشتند.

خانواده جهادگران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان البرز  به دنبال حضور خود در این بازارچه، مبلغ۲۰۰میلیون ریال اهدا کرده اند.

بازارچه خیریه در کرج با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز برپا شده و این برپایی با هدف فراهم آوردن زمینه بازدید علاقمندان از بازارچه صورت گرفته است.

کد مطلب 1389112

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