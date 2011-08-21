شرکت خانواده کشاورزی استان البرز در طرح اکرام ایتام

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده جهادگران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان البرز با شرکت در طرح اکرام ایتام، کمکهای خود را اهدا کنند.

این افراد در حمایت ازعمل خداپسندانه "طرح اکرام ایتام" کمیته امدادحضرت امام(ره) در بازارچه خیریه حضور پرشور و چشمگیری داشتند.

خانواده جهادگران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان البرز به دنبال حضور خود در این بازارچه، مبلغ۲۰۰میلیون ریال اهدا کرده اند.

بازارچه خیریه در کرج با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز برپا شده و این برپایی با هدف فراهم آوردن زمینه بازدید علاقمندان از بازارچه صورت گرفته است.