سه شرور مسلح در شهرستان خدابنده دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یحیی شرفی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: چندی پیش در پی اطلاع‌ پلیس از تیراندازی افراد ناشناس در بخش افشار شهرستان خدابنده و ناامن شدن منطقه، بلافاصله موضوع در دستور کار ویژه مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با کار اطلاعاتی و عملیاتی صورت گرفته مشخص شد یک شرور سابقه‌دار به نام «ع ـ و» که شرارت، زورگیری، سرقت مسلحانه و تیراندازی به سمت مردم را در کارنامه خود داشت با حضور در منطقه اقدام به تیراندازی کرده است.

سرهنگ شرفی ادامه داد: با حضور به موقع پلیس در محل، این شرور شناسایی و در یک درگیری مسلحانه نام‌برده به سمت ارتفاعات استان کردستان متواری شد که با بررسی پوکه‌های به جا مانده از صحنه تیراندازی در آزمایشگاه جنایی و مطابقت آن با صحنه تیراندازی در روستاهای "پربیشه" و "گنبد" شهرستان بیجار و روستای کاظم‌آباد قروه تشابه تیراندازی از یک سلاح محرز شد و با حصول اطمینان از اعمال مجرمانه، فرد مذکور مورد پیگرد قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: با پیگیری مستمر فرماندهی انتظامی شهرستان خدابنده با کار اطلاعاتی یک ماهه و ردزنی محل‌های تردد این شرور مسلح، دو نفر دیگر از همدستان وی نیز شناسایی و تحت کنترل قرار گرفتند.

سرهنگ شرفی افزود: با اطلاعات به دست آمده مشخص شد متهم قصد دارد با دو تن از همدستان خود به نام‌های "د ـ ف" و "ق ـ ت" برای انجام اقدامات پلید خود در شهرستان "قروه" ملاقات کنند.

وی ادامه داد: سریعاً اکیپ ویژه‌ای برای دستگیری این افراد شرور به شهرستان "قروه" اعزام و با همکاری مأموران پلیس آگاهی آن شهرستان در یک عملیات منسجم، شرور سابقه‌دار "ع ـ و" در روستای "جعفرخان" از توابع قروه دستگیر و از وی یک دستگاه خودرو نیسان مسروقه نیز کشف شد.

سرهنگ شرفی تأکید کرد: همزمان با این عملیات، دو همدست این فرد شرور نیز که قصد پیوستن به وی را داشتند در شهرستان خدابنده شناسایی و دستگیر شدند و در بررسی از منازل این افراد شرور در گرماب از توابع خدابنده، آلات و ادوات سرقت سیم برق و مقادیری سیم برق مسروقه کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: در این عملیات موفق، سربازاران گمنام امام زمان (عج) با پلیس همکاری بسیار خوبی داشتند.