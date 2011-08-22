۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۳

محمد اوغلی:

دو هزار واحد مسکن مهر در مشگین شهر احداث می شود

مشگین شهر - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مشگین‌شهر از ساخت بیش از دو هزار 200 واحد مسکونی در قالب مسکن مهر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله محمد اوغلی عصر یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات مسکن مهر شهرستان مشگین شهر اظهار داشت: دولت به همه تعهدات خود در زمینه مسکن مهر این شهرستان عمل کرده است.

وی روند اجرایی مسکن مهر را در این شهرستان امیدوارکننده دانست و افزود: انتظار داریم با روند فعلی این پروژه تا پایان نیمه‌اول سال جاری تکمیل و تحویل متقاضیان شود.
 
فرماندار مشگین‌شهر با بیان اینکه این طرح در زمینی به مساحت ۲۴ هکتار اجرایی می‌شود، اضافه کرد: ۲۵ تعاونی کارمندان، کارگران، فرهنگیان و مشاغل آزاد در این پروژه سهیم هستند.

وی ساخت مسکن مهر این شهرستان را به صورت نیمه صنعتی عنوان کرد و یادآور شد: تمامی واحدهای مسکن مهر شهرستان مشگین شهر در پنج طبقه و با متراژ  75 متر مفید اجرا می شود. مترمربع به صورت دو خوابه در حال احداث است.
 
محمد اوغلی خواستار تسریع در ساخت مسکن مهر این شهرستان شد و افزود: امسال اعتباری بالغ بر 24 میلیارد ریال برای تامین زیرساختهای مسکن مهر مشگین شهر از جمله شبکه آب آشامیدنی، فاضلاب، مخابرات و برق تخصیص یافته است.
 
وی تعاونیهای مسکن را به جدیت در اجرای این طرح فرا خواند و اضافه کرد: بانکهای عامل نیز باید همکاری بیشتری با تعاو‌نیهای مسکن مهر داشته باشند.
 
