آئین نامه اجرایی مربوط به معافیت حق بیمه سهم کارفرما ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاح ورزی در این رابطه اظهار داشت: متعاقب پیگیری های مکرر تشکل های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی و بعد از طرح موضوع ضرورت اجرایی شدن بند "و" ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، سرانجام آئین نامه مربوط به معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در بکار گیری نیروی جدید از سوی هیئت وزیران تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.

وی افزود: کلیه نیروهایی که در طول برنامه پنجم نتوانسته اند به مدت 5 سال از مزایای این قانون در طول برنامه چهارم و ماده 103 بهره مند شوند، بقیه مدت باقی مانده را می توانند بر اساس بند "و" ماده 80 قانون برنامه پنجم و با شرایط آیین نامه جدید استفاده کنند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد بر این اساس معافیت بیمه ای سهم کارفرما کماکان پایدار و اجرایی خواهد بود.

سلاح ورزی ضمن ارزیابی تأثیر این تصمیم قانونی بروی تثبیت اشتغال و تقدیر از دولت برای تسریع در تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی آن گفت: اعتبار لازم برای اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرما موضوع این آیین نامه در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت خواهد شد.