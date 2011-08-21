ماهانه 1600 تن آرد در همدان صرفه جویی می شود

حسن قهرمانی مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قاچاق آرد پس از هدفمندی یارانه ها به صفر رسیده است.

قهرمانی مطلق افزود: درصد عمده آرد توزیعی میان نانوایی ها به علت قاچاق آن در چرخه تولید قرار نمی گرفت که در این زمینه نیروی بازرسان فرمانداری صرف مقابله با قاچاق آرد می شد.

وی با بیان اینکه بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 14 نانوایی در همدان تعطیل شد، اظهار داشت: متصدیان این نانوایی ها توان رقابت با دیگر نانوایی ها را نداشتند.

فرماندار همدان از شهروندان خواست نان مصرفی مورد نیاز خود را از نانوایی های عرضه کننده نان با کیفیت مرغوب تهیه کنند.

وی گفت: این امر موجب افزایش رقابت بین متصدیان نانواییها برای پخت نان با کیفیت بالا می شود.

قهرمانی مطلق اضافه کرد: برخی نانوایی ها برای جذب مشتری به افزودن مواد افزودنی مجاز، تغییر در نحوه پخت، آموزش شاطر و استفاده از آرد باکیفیت اقدام کرده اند.

حسن قهرمانی مطلق با بیان اینکه مسئولان دنبال ایجاد رقابت سالم بین نانواییها هستند، اضافه کرد: در حال حاضر متصدیان نانوایی ها علاوه بر کارخانه آرد همدان از سایر کارخانه های کشور، آرد مورد نیاز خود را تهیه می کنند.

وی کیفیت نان تولیدی در همدان رانسبت به سایر استانهای همجوار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با این وجود میزان بازرسی مشترک فرمانداری و سازمان بازرگانی نسبت به گذشته افزایش یافته است.