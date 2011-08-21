اعتکاف دانش آموزی در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیان در مراسم تفهیم سازی این گروه از دانش آموزان برای ورود به اعتکاف، گفت: این اعتکاف دو نوبت در سال برگزار می شود.

رئیس سازمان دانش آموزی استان همدان اظهار داشت: اولین نوبت آن در 13 تا 15 رجب و نوبت دوم آن در دهه سوم ماه مبارک رمضان برگزار می شود و در سه نوبت سه روزه برقرار است.

وی با بیان اینکه اعتکاف، گوشه نشینی و خلوت گزینی برای نزدیک شدن به خداست، گفت: اعتکاف رو کردن و اقبال داشتن به کسی با یک توجه خاص است و مقصود و مطلوب همه افراد در این تزکیه نفس، فقط حضرت باری تعالی است.

وی با اشاره به اینکه اعتکاف سنتی است که از زمان پیامبر اکرم (ص) وجود داشته و به فراموشی سپرده شده بود، گفت: خوشبختانه اخیرا از نو احیا شده و تداوم آن مستلزم حمایت مسئولان است.

رئیس سازمان دانش آموزی استان همدان اعلام کرد: مبلغ دریافتی برای ثبت نام دانش آموزان از سوی ستاد اعتکاف مبلغ 18 هزار تومان بود که سازمان دانش آموزی این مبلغ را به هشت هزار تومان کاهش داد.

علیان یادآور شد: اعتکاف فرصتی برای به یادآوردن دوباره خدا در زندگی است که باید از این فرصت به نحو شایسته استفاده کرد.