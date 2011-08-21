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۳۰ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۲۰

ماکنعلی:

26 مدرسه لرستان هوشمند می شود

26 مدرسه لرستان هوشمند می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از هوشمندسازی 26 مدرسه استان در مهرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان لرستان در سخنانی با اشاره به مصوبه سفر سوم هیئت دولت برای هوشمندسازی مدارس استان، اظهار داشت: در طول سال تحصیلی جاری کار هوشمندسازی مدارس استان به تناسب اعتبارات ادامه خواهد یافت.

وی همچنین به آموزش فناوری اطلاعات به فرهنگیان، کارمندان آموزش و پرورش و دانش آموزان لرستانی اشاره کرد و بیان داشت: برای توسعه آموزشها در این زمینه اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان نیاز است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان ادامه داد: در صورت تامین اعتبار یاد شده بیش از 13 هزار نفر تحت آموزش "آی تی" قرار خواهند گرفت.

ماکنعلی یادآور شد: با اجرای طرح آموزشهای فناوری اطلاعات در طول برنامه پنجم توسعه بیش از 67 هزار و 600 نفر ساعت تحت آموزش قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به صرف 400 میلیون تومان در سال 88 برای توسعه آموزشها در این بخش گفت: سال گذشته نیز اعتباری بالغ بر 800 میلیون تومان در این سرفصل هزینه شد.

کد مطلب 1389130

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