ظرف دو هفته آینده جلسه ای را با فراکسیون مدیریت بحران مجلس داریم

حسن قدمی سرپرست سازمان مدیریت بحران در گفتگو با خبرنگار مهر، درپاسخ به این پرسش که آیا تاکنون جلسه ای را با فراکسیون مدیریت بحران مجلس شورای اسلامی که تقریبا غیرفعال است داشته اید؟، گفت: هماهنگی هایی را در این رابطه انجام داده ایم و قرار شده ظرف یکی دوهفته آینده جلسه ای را با فراکسیون مدیریت بحران مجلس داشته باشیم.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا پس از گذشت 7 ماه همچنان بعنوان سرپرست سازمان مدیریت بحران کشور فعالیت می کنید و هنوز حکم ریاست شما ابلاغ نشده است نیز گفت: هنوز شورای عالی کشور تشکیل نشده است و انشاء الله هر زمان که این شورا تشکیل شود این حکم نیز ابلاغ خواهد شد.

قدمی همچنین در پاسخ به این سئوال که علت غیر فعال شدن برخی از کارگروه‌های این سازمان که در زمان مدیریت قبلی فعالیت می کردند چیست؟ گفت: در حقیقت این کارگروه ها تشکیل نشده بود بلکه تعدادی از این کارگروه ها نیمه کاره مانده بود که ما همه آنها را تکمیل کرده ایم و احکامشان را از وزیر کشور گرفته ایم و انشاء الله آنها هم فعالیت خودشان را بزودی آغاز می کنند.