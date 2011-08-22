کاروانسرای گلشن نهاوند مرمت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ترابی اظهار داشت: مرمت کاروانسرای گلشن در سال مالی 89 آغاز شده و امسال نیز به صورت مستمر ادامه می‌یابد.

ترابی اظهار داشت: در شرح عملیات این پروژه بامسازی کاروانسرای گلشن مورد توجه قرار گرفته است.

معاون میراث فرهنگی استان همدان افزود: جرزها و طاقهای آجری کاروانسرای گلشن نیز امسال مرمت و بازسازی می شود.

وی با اشاره به اینکه ساب و بندکشی از دیگر اقدامات در نظر گرفته شده در این پروژه است، افزود: کاروانسرای گلشن در خیابان اکباتان روبروی کاروانسرای حاج میرزا کاظم قرار دارد.

ترابی اضافه کرد: ورودی دیگر این کاروانسرا از وسط ضلع غربی به بازار صحافخانه می‌رسد.

معاون میراث فرهنگی استان همدان عنوان کرد: احداث این بنا مربوط به اوایل دوران قاجاریه بوده و کاربری فعلی آن فروش گلیم، موکت و پارچه است.

ترابی یادآور شد: اعتباری افزون بر 58 میلیون ریال به مرمت کاروانسرای گلشن اختصاص یافته است.

وی افزود: کاروانسرای گلشن از جمله کاروانسراهای کاروانی- تجاری است که هم کاربری تجاری داشته و هم محلی برای استراحت کاروانیان بوده است.