میز خدمت در آموزش و پرورش استان اردبیل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده عصر یکشنبه در گردهمایی معاونان و مدیران آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار داشت: این میز با هدف تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات به موقع و مؤثر به مردم راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه میز خدمت در ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق نیز از شنبه گذشته راه اندازی شده، افزود: در اتاق میز خدمت که در طبقه هم کف ادارات مستقر خواهد بود و هر روز یکی از معاونان سازمان پاسخگوی ارباب رجوع خواهند بود تا بدون حضور مراجعین در واحدهای داخلی، خدمات مورد نیاز آنان ارائه شود.



به گفته مدیرکل آموزش و پرورش استان میز خدمت در اجرای بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابلاغی از استانداری اردبیل راه اندازی شده است.



وی یادآور شد: بر اساس وظایف اعلام شده، در میز خدمت اطلاعات و راهنمایی لازم در ارتباط با امور درخواستی و مدارک مورد نیاز مراجعین پاسخ لازم داده خواهد شد و اگر اعلام جواب، نیاز به زمان بیشتر داشته باشد تاریخ مراجعه بعدی برای ارائه خدمات نهایی تعیین می شود.



محمودزاده همچنین با اشاره به ثبت نام دانش آموزان در مدارس استان ابراز داشت: پایان وقت اداری روز سه شنبه اول شهریور ماه آخرین مهلت برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس نواحی و مناطق استان است.