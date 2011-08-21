بمباران مجدد غزه/ تجاوزات صهیونیستها ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه از تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی به شمال نوار غزه خبر داد.



این شبکه که همسویی عجیبی با سازشکاران دارد و هرگز قربانیان حملات صهیونیستها را شهید خطاب نمی کند، مدعی شد هدف از این حمله یک موقعیت امنیتی در شمال غزه بود.



شبکه الجزیره هم گزارش داد یک مرکز وابسته به گردانهای قسام شاخه نظامی حماس در بیت لاهیا در حمله جنگنده های اسرائیلی هدف قرار گرفت.



حملات جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به نوارغزه از روز پنجشنبه و پس از عملیات بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی آغاز شده است. در حمله افراد مسلح ناشناس به 2 اتوبوس در بندر ایلات 8 صهیونیست به هلاکت رسیدند و 25 نفر نیز زخمی شدند.

از آغاز حملات جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی به نوارغزه از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه دست کم 15 فلسطینی شهید و 45 نفر دیگر زخمی شدند.

