35 هنرجوی اردبیلی به مرحله نهایی جشنواره خوارزمی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، این نفرات پس از داوری استانی و دفاع داوری 15 طرح از 189 طرح ارسال شده به دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی برگزیده به مرحله کشوری معرفی شدند.

جدول تناوبی هوشمند، دستگاه بای پس گازوئیل و اعلام نشت به صورت وایرلس به اتاق فرمان، ربات، بررسی جغرافیای سیاسی اقوام ایرانی، تهیه اوزون وبه کارگیری آن درتصفیه آب، طراحی وساخت پکیج تولیدکلر، صابون مهر، نوارقلب و... از جمله طرحهای راه یافته به این جشنواره هستند.

علاوه بر این طرحها دانش آموزان و هنرجویان در زمینه دستگاه ماساژبرای تسکین بیماریهای سردرد، دستگاه بارور کننده نخل خرما، بررسی تاثیرافزون آدامنتان به پلی اتیلن بااستفاده ازشبیه سازی دینامیک، جاجیم بافی سنتی و فیلم مستند"قوتی" نیز به این جشنواره معرفی شدند.

از بین این طرحها تنها دو طرح از شهرستانهای نیر و مشگین شهر منتخب شده اند و 13 طرح نیز از نواحی آموزش و پرورش شهرستان اردبیل به بخش نهایی سیزدهمین جشنواره خوارزمی راه یافته اند.

همچنین 27 نفر از دانش آموزان و هنرجویان اردبیلی راه یافته به این جشنواره دختر هستند که طرحهایی در زمینه الکترونیک، رباتیک، علوم اجتماعی، شیمی، علوم زیستی و پزشکی، نانو تکنولوژی، مکانیک و... ارائه کرده اند و تنها هشت نفر از این تعداد پسر هستند.

