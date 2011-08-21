10 طرح صنعتی در هفته دولت در استان قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقهار ناصحی عصر یکشنبه در بازدید از شهرک صنعتی خرمدشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به مناسبت هفته دولت بیش از 10 پروژه عمرانی و طرحهای صنعتی در شهرکهای صنعتی استان به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: در این واحدها بیش از 333 میلیارد ریا سرمایه گذاری شده که با افتتاح آنها زمینه اشتغال 464 نفر در منطقه فراهم خواهد شد.

ناصحی افزود: همزمان با فرارسیدن هفته دولت چهار پروژه عمرانی و 16 واحد تولیدی و صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی استان آماده بهره برداری خواهد شد.

وی تصریح کرد: عمده ترین پروژه های عمرانی قابل افتتاح در این هفته مخزن پنج هزار متر مکعبی آب شهرک صنعتی خرمدشت و بلوار اصلی شهرک صنعتی آبیک، شبکه توزیع برق شهرک صنعتی حکیمیه است که تکمیل شده و برای 21 نفر شغل ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با اشاره به افتتاح واحدهای صنعتی در استان یادآورشد: 16 واحد تولیدی و صنعتی در شهرکهای صنعتی کاسپین، لیا، آراسنج و حیدریه با سرمایه گذاری 313 میلیارد ریال و اشتغالزایی 443 نفر در این هفته افتتاح خواهد شد.

وی عمده ترین محصولات تولیدی در این واحدها را انواع تسمه خودرو، پروفیل آهنی، کابل و سیم، نخ فانتزی، پودر لاستیک خودرو، آلیاژ مس، ظروف یکبار مصرف پوسیدنی گیاهی، گاز کربنیک و یخ خشک، انواع تابلوهای فشار ضعیف و فشار قوی، صندلی خودرو، پوسته کمک فنر اعلام کرد.

ناصحی در ادامه افزود: هم اکنون در شهرکها و نواحی صنعتی فعال استان تعداد 982 قرارداد با متقاضیان سرمایه گذاری منعقد شده که از این تعداد 482 واحد تولیدی، صنعتی و خدماتی با سرمایه گذاری بالغ بر هفت هزار و 69 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده و زمینه اشتغال 13 هزار و 952 نفر را فراهم کرده است.