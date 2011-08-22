ساز و کار اجرایی"کارت اشتغال"طراحی شد/ کارجویان منتظر باشند

بابک هاشمی پوردر گفتگو با مهر از جزئیات جدید طراحی و تدوین کارت اشتغال برای کارجویان خبر داد و گفت: کارت اشتغال که قرار است حاوی اطلاعات مربوط به تک تک بیکاران کشور باشد توسط کاریابی ها طراحی و به معاونت توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل شده است.

رئیس کانون دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور اظهار داشت: تقویت به کارگماری نیروی کار، شفاف سازی بازار اشتغال، مشاغل موجود، مشخص شدن وضعیت بیمه شدگان و رسیدگی به آموزش نیروی انسانی آماده به کار از جمله ویژگی هایی است که در کارتهای اشتغال تدارک دیده می شود.

هاشمی پور همچنین به فراهم شدن ساز و کار برآورد نیاز بازار کار به نیروی کار و متناسب کردن آن با نیازها خبر داد و گفت: برقراری ارتباط بین این سامانه و سایر سامانه های اطلاعاتی دستگاه ها نیز از دیگر ویژگی ها است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نیز منتظریم تا از طریق وزارت تعاون و کار در اولین نشست شورای عالی اشتغال مطرح و در مورد عملیاتی شدن کارت اشتغال بیکاران تصمیم گیری شود.

این مقام مسئول در دفاتر مشاوره شغلی کشور بیان داشت: همچنین مطرح شده است که هزینه های مربوط به صدور کارت اشتغال بیکاران از سوی دولت تامین شود که البته در این خصوص باید شورای عالی اشتغال تصمیم گیری کند.

به گفته هاشمی پور، هم اکنون نیز ساز و کار اجرایی کارت های اشتغال تدوین و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است.

رئیس کانون دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور، وجود مشخصات فردی کارجویان، وضعیت بیمه، شاغل و یا بیکار بودن، آموزش و میزان مهارت ها، فارغ التحصیل دانشگاهی یا فنی و حرفه ای و برنامه ریزی های آموزشی را از دیگر ویژگی های کارت اشتغال اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه همه کاریابی ها قادر خواهند بود تا از امکانات کارت های اشتغال افراد در سراسر کشور استفاده کنند، افزود: در قالب یک شبکه فرصت های شغلی و نیازهای افراد قابل شناسایی خواهد بود.

هاشمی پور تاکید کرد: بنابراین با قابل دستیابی شدن اطلاعات کارجویان برای همه کاریابی های کشور، افراد می توانند از فرصت های شغلی تمام نقاط استفاده کنند و دیگر وابستگی به یک کاریابی وجود نخواهد داشت.

به گزارش مهر، طراحی و واگذاری کارت اشتغال برای بیکاران و جویندگان شغل در کشور طرحی است که در قالب آن به هر فرد جویای کار یک کارت مخصوصی طراحی و واگذار می شود که در قالب آن اطلاعات مربوط به هر شخص نیز در آن کارت وجود خواهد داشت.

از این طریق قرار است ضمن شناسایی کامل همه افرادی که به دنبال شغل هستند، یک بانک اطلاعاتی قوی نیز در این زمینه ایجاد شود. با این حال افراد خواهند توانست شانس بکارگماری خود را در فرصت های شغلی کشور به دست بیاورند.

پیش از این، هر فرد فقط می توانست به یک یا چند دفتر کاریابی در شهر خود مراجعه و برای کار ثبت نام کند که امکان دستیابی به فرصت هایدیگر کشور را از دست می داد. حال قرار است در قالب یک شبکه تقاضای شغلی افراد در سراسر کشور قابل مشاهده شود.