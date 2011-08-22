بانک اطلاعاتی و پژوهشی کردستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کیانی بعد از ظهر یکشنبه در دومین جلسه کارگروه پژوهش و فن آوری استان کردستان اظهار داشت: برای ساماندهی وضعیت پژوهش در استان اطلاعات و مشخصات فردی و فعالیتی پژوهشگران و محققان به صورت بانک اطلاعات جامع پژوهشی گردآوری می شود.

وی افزود: نظر به تعیین اولویت محورهای پژوهشی در سال 90 در دستگاه های اجرایی استان و به منظور تسریع در روند اجرایی شدن این برنامه ها کمیته های تخصصی علمی و پژوهشی با مشارکت دستگاه های متولی تشکیل شده است و برنامه این بخش را به صورت مستمر پیگیری می کنند.

کیانی بیان کرد: با توجه به ابلاغ دستورالعمل هیئت دولت به استان ها برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز در بحث پژوهش، همه مدیران ادارت باید بر حسب نیاز از نیم تا سه درصد از اعتبارات اجرایی و هزینه ای خود را در سال جاری در این بخش هزینه کنند که اجرایی کردن این مهم کمک بسیار خوبی به توسعه فعالیت های پژوهشی خواهد داشت.

کیانی عنوان کرد: در سال گذشته در 35 محور پژوهشی بیش از سه میلیارد ریال اعتبا در کارگروه پژوهش استان تصویب و هزینه شده است و انتظار می رود که در سال جاری و با توجه به تعریف نیازهای جدید این اعتبار با افزایش بیشتری مواجه شود.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان در پایان این جلسه از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان خواست با توجه به الزامات دولت در افزایش هزینه های پژوهشی در سال جاری نسبت به ساماندهی و ارائه طرح های پژوهشی خود به این کارگروه اقدام کنند.