امروز بالغ بر 5 میلیارد تومان را برای کمک به سومالی جمع آوری خواهیم کرد

سعید ستاری معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) در گفتگو با خبرنگارمهر، در پاسخ به این پرسش که تاکنون کمیته امداد حضرت امام (ره) چه میزان کمک مردمی برای سومالی جمع آوری کرده است؟، گفت: بعنوان یک وظیفه ای که در قبال نیازهای مردم سومالی داریم تلاش های گسترده ای صورت گرفته که بعد از پیام مقام معظم رهبری و اقدام عملی ایشان این عملیات در سراسر کشور آغاز شده است.

وی اضافه کرد: کمیته امداد امام خمینی (ره) در این زمینه با تخصیص کمکی بالغ بر 200 میلیون تومان وارد عمل شده است که انشاء الله با برگزاری برنامه های متنوعی که جنبه عملیاتی به فرمان مقام معظم رهبری می دهد و همچنین اجرای تکالیف مربوط به مجموعه کمیته امداد امام خمینی (ره) را در بر داشته باشد اقدامات دیگری را برای کمک به مردم سومالی انجام خواهد داد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه در برنامه امروز که بعنوان روز همدردی با مردم قحطی زده سومالی تعیین شده تلاشمان بر این است که با جمع آوری کمک های مردمی که براساس تجارب به دست آمده در خصوص اقدامات مشابه بالغ بر 5 میلیارد تومان را جمع آوری کنیم، گفت: انشاء الله در انتهای این هفته بتوانیم با استفاده از شبکه های مردمی که در سطح منطقه سازماندهی شده اند این کمک ها را در اختیار نیازمندان قحطی زده سومالی قرار دهیم.

وی با بیان اینکه تا پایان ماه مبارک رمضان هم در تلاش هستیم که سایر کمک های مردمی را جمع آوری وبه سومالی انتقال دهیم، گفت: تا زمانیکه مردم کمک های خودشان را بخواهند ارسال کنند حساب های کمیته امداد امام خمینی(ره) در بانک ملی به شماره حساب 5555 در سراسر کشور آماده دریافت کمک های مردمی است.

ستاری ادامه داد: همچنین شماره حساب 5555555 بانک انصار و همچنین درگاه اطلاع رسانی امداد به نشانی www.emdad.ir و همچنین مشترکین ایرانسل می توانند با ارسال پیامک رایگان به شماره 8133 کمک های خودشان را عنایت کنند و مشترکان تلفن همراه اول و تلفن های ثابت نیز با گرفتن شماره 09604 کمک های خودشان را با استفاده از کارت های الکترونیکی عضو شبکه شتاب می توانند به این امر اختصاص دهند.

