ادارات دولتی کردستان مکلف به تخصیص اعتبارات پژوهشی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، موسی مرادیانی بعد از ظهر یکشنبه در دومین جلسه کارگروه پژوهش و فن آوری استان اظهار داشت: خوشبختانه در سال جاری و در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار کشور، دولت عدالت محور توجه ویژه ای به مبحث تحقیق و پژوهش مبذول داشته است و به همین دلیل ادارات و سازمان های دولتی موظف به تخصیص اعتبارات به حوزه پژوهشی هستند.

وی افزود: مدیران دستگاه های اجرایی باید در مسیر رشد شاخص های توسعه از محل اعتبارات هزینه ای خود در سال جاری، بر حسب نیاز از طرح های پژوهشی حمایت کنند تا زمینه های لازم برای توسعه و ارتقاء این حوزه در استان کردستان نیز فراهم شود.

معاون توسعه مدیریت و نیروی انسانی استاندار کردستان از مجریان طرح های پژوهشی و طرف قرارداد با سازمانها و ادارات دولتی استان کردستان خواست تا در زمان مقرر نسبت به اجرای این طرح ها اقدام و نتایج را به اطلاع مدیران دستگاه های اجرایی برسانند .

مراداین در بخش دیگری از سخنان خود و خطاب به مدیران اجرایی استان بیان کرد: به منظور ارتقای سطح پژوهش های انجام شده، در هنگام واگذاری طرح های پژوهشی به محققان و مجریان طرح از واجد شرایط بودن و سوابق اجرایی افراد متقاضی اطمینان حاصل کنند.

در ادامه این جلسه مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان نیز گزارشی از وضعیت اجرایی کردن طرح های پژوهشی در سال گذشته ارائه و خواستار افزایش اعتبارات این بخش برای سال جاری شد.