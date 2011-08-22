  1. استانها
  2. کردستان
۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

طی هفته دولت/

57 پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان سنندج افتتاح می شود

57 پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان سنندج افتتاح می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سنندج از افتتاح 57 پروژه عمرانی و خدماتی در این شهر همزمان با ایام هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های گرامیداشت ایام هفته دولت در سنندج اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در ایام هفته دولت در سطح شهرستان در مجموع 57 پروژه عمرانی و خدماتی افتتاح می شود.

وی یادآور شد: پروژه های قابل بهره برداری در ایام هفته دولت در شهرستان سنندج با اختصاص اعتباری بالغ بر 131 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان، سفرهای هیئت دولت و اعتبارات ملی، استانی و تملک دارایی به بهره برداری می رسد.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به مهمترین پروژه ها و طرح های قابل افتتاح در ایام هفته دولت گفت: این طرحها شامل 26 پروژه در بخش عمران شهری و روستایی، یک طرح در بخش فرهنگ و هنر،‌ 19 پروژه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دو طرح در بخش صنعت و معدن و 9 طرح در بخش آموزش است.

فرماندارسنندج در ابتدای جلسه هماهنگی برنامه های ایام هفته دولت در سنندج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: هفته دولت فرصت مغتنمی برای انعکاس عملکردها و بازنمایی خدمات و دستاوردهای نظام و دولت خدمتگزار است و باید از این فرصت به نحو مناسب و شایسته استفاده کرد.

 

کد مطلب 1389155

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها