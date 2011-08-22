57 پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان سنندج افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های گرامیداشت ایام هفته دولت در سنندج اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در ایام هفته دولت در سطح شهرستان در مجموع 57 پروژه عمرانی و خدماتی افتتاح می شود.

وی یادآور شد: پروژه های قابل بهره برداری در ایام هفته دولت در شهرستان سنندج با اختصاص اعتباری بالغ بر 131 میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان، سفرهای هیئت دولت و اعتبارات ملی، استانی و تملک دارایی به بهره برداری می رسد.

فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به مهمترین پروژه ها و طرح های قابل افتتاح در ایام هفته دولت گفت: این طرحها شامل 26 پروژه در بخش عمران شهری و روستایی، یک طرح در بخش فرهنگ و هنر،‌ 19 پروژه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، دو طرح در بخش صنعت و معدن و 9 طرح در بخش آموزش است.

فرماندارسنندج در ابتدای جلسه هماهنگی برنامه های ایام هفته دولت در سنندج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: هفته دولت فرصت مغتنمی برای انعکاس عملکردها و بازنمایی خدمات و دستاوردهای نظام و دولت خدمتگزار است و باید از این فرصت به نحو مناسب و شایسته استفاده کرد.