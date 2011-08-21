ایران از صعود به جمع هشت تیم برتر جهان بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان که در آرژانتین جریان دارد امشب تیم والیبال صربستان در مصاف با اسپانیا به برتری 3 بر یک دست یافت. صربستانی‌ها که در بازی شنبه شب مغلوب ایران شده بودند با کسب این پیروزی و مجموع 2 برد و یک باخت جایگاه خود را در رده دوم گروه تثبیت کردند.

اسپانیا نیز که پیش از دیدار امشب با دو پیروزی برابر تیم‌های ایران و پورتوریکو در صدر گروه قرار گرفته بود با وجود شکست برابر صربستان در صدر گروه باقی ماند. بدین ترتیب تیم‌های اسپانیا و صربستان به عنوان دو تیم برتر گروه به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‎های والیبال قهرمانی نوجوانان جهان صعود کردند و تیم ایران از راهیابی به این مرحله بازماند.

تیم والیبال نوجوانان ایران پیش از دیدارهای امشب از نظر تعداد برد و باخت و امتیاز وضعیت مشابه صربستان داشت اما در رده سوم قرار گرفته بود، امشب برای برگزاری آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی به مصاف پورتوریکو می‌رود اما پیروزی در این دیدار با هر نتیجه‌ای، هیچ کمکی به صعود ایران از رده سوم نخواهد کرد.

بدین ترتیب تیم والیبال نوجوانان ایران دیدارهای خود در دوازدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان را برای کسب عنوان نهم تا دوازدهم دنبال خواهد کرد. این در حالی است که ایران در دوره پیشین این رقابت‌ها با یک پله سقوط به عنوان نایب قهرمانی دست یافته بود.

