ارائه الگوی حکومتی امام علی (ع) در شبکه رادیویی البرز

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت شهادت مولی الموحدین امام علی (ع) وبا توجه به ضرورت و نیاز جهان کنونی به دکترین این امام بزرگوار، موضوع برنامه روز دوشنبه 31 مردادماه با حضور دو تن از اساتید علوم سیاسی به ارائه الگوی حکومتی مولا (ع) می پردازد.

به مناسبت شهادت مولای متقیان امام علی (ع)شبکه البرز حدود پنج ساعت برنامه را به صورت زنده تقدیم شنوندگان شده و برنامه سازان این رادیو خود را در عزاداری و همنوایی با مخاطبین سهیم کردند.

در تمامی شبهای قدر از ساعت 21:30 تا 2:00 بامداد،برنامه سازان گروه شبانگاهی این شبکه با برقراری ارتباط زنده با مصلای کرج ،به پخش ادعیه،مداحی و مراسم ویژه این شب عزیز می پردازند.

مخاطبان می توانند روی موج (اف ام)فرکانس 9/94و6/107 شنونده ویژه برنامه شب قدر از شبکه البرز باشند.

همچنین ارائه الگوی حکومتی امام علی (ع) و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه در جستجوی فردای شبکه البرز بررسی می شود.

مخاطبین می توانند روی موج اف ام فرکانس 6/107 و 9/94 شنونده این برنامه باشند.