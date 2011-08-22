طرابلس سقوط کرد/ بازداشت دو تن از فرزندان قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شبکه های خبری الجزیره و العربیه با پیروزیها و پیشرویهای چند ساعت گذشته انقلابیون در طرابلس در نهایت پایتخت لیبی سقوط کرد و به دست انقلابیون افتاد.

گزارشها نشان می دهد سقوط طرابلس پس از تسلیم شدن یگان دفاع از طرابلس رخ داده است که در پی مشاهده حضور انقلابیون تصمیم گرفتند تسلیحات خود را واگذار کرده و دروازه های پایتخت را به روی انقلابیون باز کنند.

یکی از انقلابیون لیبی در گفتگو با العربیه اظهار داشت: محمد القذافی (از پسران قذافی) در جریان سقوط طرابلس به همراه مادرش و چند از اعضای خانواده خودش تسلیم شده است و هم اکنون در سلامت کامل بسر می برند و تعدی به آنها صورت نخواهد گرفت.

شبکه خبری الجزیره نیز در خبری فوری از بازداشت "سیف الاسلام" از پسران قذافی خبر داد. این در حالی است که منابع موثق تاکید دارند شخص قذافی همچنان در پایتخت لیبی حضور دارد و به کشور دیگری فرار نکرده است.

سخنگوی انقلابیون لیبی در گفتگو با العربیه اظهار داشت: بزودی خبری را اعلام می کنیم که مردم لیبی را بسیار خوشحال خواهد کرد. انقلابیون لیبی تاکید دارند در صورت تسلیم شخص قذافی، به وی آسیبی نمی رسانند اما وی را به طور عادلانه محاکمه می کنند.

این در حالی است که "ماریان اوکامبو" دادستان عالی دادگاه جنایی بین المللی (لاهه) دقایقی پیش از بازداشت معمر قذافی خبر داد که همچنان از سوی انقلابیون حاضر در طرابلس تایید نشده است.

منابع خبری پیش از این اعلام کرده بودند نیروهای وابسته به انقلابیون در طرابلس که پیش از این جرات خودنمایی نداشتند پس از مشاهده پیشروی انقلابیون، تصمیم گرفتند به طور دسته جمعی علیه قذافی شورش کنند مسئله ای که تنها در یک روز سقوط رژیم قذافی را رقم شد.