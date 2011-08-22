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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

برای حضور در مسابقات جهانی؛

آزادکاران نوجوانان ایرانی روز یکشنبه عازم مجارستان شدند

آزادکاران نوجوانان ایرانی روز یکشنبه عازم مجارستان شدند

اعضای تیم کشتی آزاد نوجوانان کشورمان برای شرکت در رقابت‌های جهانی مجارستان روز یکشنبه راهی "زومباتلی" شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم 10 نفره کشتی آزاد نوجوانان ایران که پس از چهار سال بار دیگر قهرمان آسیا شدند برای شرکت در رقابت‌های جهانی دیروز به مجارستان سفر کردند.

اعضای تیم کشتی آزاد نوجوانان کشورمان که در هفدهمین دوره رقابت‌های جهانی مجارستان شرکت می‌کنند، روزهای 1 و 2 شهریورماه به مصاف حریفان قدرتمند خود می‌روند. تیم ایران در آخرین دوره این رقابت‌ها در سال 1999 با کسب یک مدال طلا، 2 مدال نقره و یک برنز پس از تیم‌های روسیه و آذربایجان به مقام سوم رسید.

این مسابقات که پس از 11 سال وقفه از سر گرفته می شود، عصرها از ساعت 15:30 دقیقه به وقت تهران آغاز می شود که مسابقات پنج وزن اول سه شنبه و پنج وزن دوم و پایانی چهارشنبه برگزار می شود.

- ترکیب تیم کشتی آزاد نوجوانان کشورمان در این رقابت‌ها به شرح زیر است:
42 کیلوگرم: صابر خانجانی
46 کیلوگرم: یونس سرمستی
50 کیلوگرم: حسن یزدانی
54 کیلوگرم: ایمان صادقی
58 کیلوگرم: پیمان یاراحمدی
63 کیلوگرم: مهران بابایی
69 کیلوگرم: محمد عظیمی
76 کیلوگرم: علیرضا کریمی
85 کیلوگرم: حاتم علی اکبرزاده
100 کیلوگرم: مجتبی مرادی
سرمربی: محمد طلایی
مربیان: تورج ظفری، ستار شیرآقایی، محمد اصلانی، علیرضا شیخ ریحانی و تورج کفایی
سرپرست: کیومرث محرابی

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان نیز روزهای 5 و 6 شهریورماه برگزار می شود و تیم ایران برای شرکت در این مسابقات روز 3 شهریور ماه راهی مجارستان می شود.

کد مطلب 1389163

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