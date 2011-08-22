توجه به اقشار ضعیف جامعه از برکات ماه مبارک رمضان است

علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از اقدامات خوب و ارزشمندی که در ماه مبارک رمضان انجام می شود، رسیدگی به محرومان در قالب طرح اطعام نیازمندان، گلریزان و کمک به اقشار ضعیف جامعه است که از برکات این ماه به شمار می رود.

وی گفت: دستگیری از ضعفا جزو فرایض دینی ماست و خداوند در قرآن کریم می فرمایند: از هرچه که بیشتر دوست دارید انفاق کنید؛ آنچه که برای انسان باقی خواهد ماند و در سرای باقی به کمک او خواهد آمد، همان قسمت از مال اوست که انفاق کرده است.

این مسئول به اقدامات نیکو و نقش محوری کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دماوند اشاره و اضافه کرد: این نهاد مقدس که یادگار رهبر فقید انقلاب اسلامی است، منشأ خیر و برکت زیادی در جامعه بوده و با مشارکت مردمی سعی در خودکفایی خانواده های نیازمند دارد.

وی عنوان کرد: تهیه سبد کالا و طرح اطعام نیازمندان از اقدامات ارزشمند کمیته امداد است که این نهاد نیز نیازمند مشارکت خیرین است.