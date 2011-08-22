520 تعاونی ویژه بانوان در استان تهران ایجاد شده است

آذر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته تعاونیهای ویژه بانوان در سطح استان تهران 318 مورد بوده است که امسال با افزایش 20درصدی به 520 تعاونی رسیدند.

وی گفت: طرحهایی که مربوط به اشتغالزایی بانوان است در کارگروه اشتغال استانداری تهران در حال بررسی است تا از امکانات و ظرفیتهای موجود به نحو خوبی بهره برده شود.

این مسئول اضافه کرد: دستگاههای مختلف در سطح استان تهران، طرحهایی را به استانداری ارائه دادند که تقویت مشاغل خانگی با هدف حفظ کیان خانواده را در نظر دارد.

بیشترین تقاضا برای راه اندازی خیاط خانه ها بوده است

وی یادآور شد: بیشترین تقاضا برای ایجاد تعاونی و یا فرصت شغلی در سطح استان تهران برای راه اندازی خیاط خانه ها بوده است که براساس آن وزارت کار بنابر تعدادی که در این تعاونیها مشغول به کار می شوند، تسهیلاتی را اختصاص می دهد.

مشاور استاندار تهران افزود: در صورتی که فرد به تنهایی قصد ایجاد فرصت شغلی را داشته باشد، تسهیلاتی که به وی واگذار می شود، از سه تا پنج میلیون تومان خواهد بود.

وی عنوان کرد: هیئت مدیره تعاونیها باید در قالب گروههای هفت تا 9 نفره تشکیل شود که براساس تعداد افراد، تعاونی تعطیلات در مبالغ بالاتر اختصاص خواهد یافت.