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۳۱ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

واحدی در گفتگو با مهر:

مدیریت مشارکتی در تحقق اهداف وزارت راه و شهرسازی مؤثر است

مدیریت مشارکتی در تحقق اهداف وزارت راه و شهرسازی مؤثر است

تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: مدیریت مشارکتی در تحقق اهداف وزارت راه و شهرسازی مؤثر است.

فریبرز واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از تمام انتقادات، پیشنهادات و نو آوری های کارکنان اداره کل راه و ترابری برای رسیدن به اهداف وزارت متبوع استقبال می شود.

وی گفت: سرمایه های اصلی هر سازمانی کارکنان آن هستند، کارکنان باید با انگیزه کار کنند، از روز مرگی و یکنواختی دوری کنند تا در رشد و تعالی کشور مؤثر واقع شوند.

این مسئول با بیان این مسئله که استان تهران باید در تمام واحدها نمونه باشد، بر تحول اداری و تکریم ارباب رجوع تأکید و اضافه کرد: استان تهران چکیده استانها تلقی می شود و از تمام پیشنهادها، نوآوریها و خلافیتهای راه و ترابری استقبال می شود تا چرخه به سمت اعتماد سازی و شفاف سازی پیش برود.

کد مطلب 1389170

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