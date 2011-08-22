مدیریت مشارکتی در تحقق اهداف وزارت راه و شهرسازی مؤثر است

فریبرز واحدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از تمام انتقادات، پیشنهادات و نو آوری های کارکنان اداره کل راه و ترابری برای رسیدن به اهداف وزارت متبوع استقبال می شود.

وی گفت: سرمایه های اصلی هر سازمانی کارکنان آن هستند، کارکنان باید با انگیزه کار کنند، از روز مرگی و یکنواختی دوری کنند تا در رشد و تعالی کشور مؤثر واقع شوند.

این مسئول با بیان این مسئله که استان تهران باید در تمام واحدها نمونه باشد، بر تحول اداری و تکریم ارباب رجوع تأکید و اضافه کرد: استان تهران چکیده استانها تلقی می شود و از تمام پیشنهادها، نوآوریها و خلافیتهای راه و ترابری استقبال می شود تا چرخه به سمت اعتماد سازی و شفاف سازی پیش برود.