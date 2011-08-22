نرخ کرایه آژانسهای شهرستان پیشوا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ کرایه آژانسهای شهرستان پیشوا در جلسه شورای ترافیک این منطقه مصوب شد.

در این جلسه نرخ کرایه آژانسها به قیمت 15.500ریال در تمام نقاط داخلی و به ازای هر کیلومتر در مسیر برون شهری مبلغ 2.500 ریال اعلام شد.

همچنین هماهنگی لازم برای مسیر تاکسی پیشوا به شهرری بررسی و مقرر شد ساماندهی ترافیک شهرستان پیشوا با برنامه ریزی دقیق و فرهنگسازی توسط مسئولان این امر صورت بگیرد.

در این جلسه ضمن بررسی مشکلات ترافیکی شهرستان، پیشنهاداتی از سوی اعضاء برای بهبود این وضعیت در سالجاری ارائه شد.