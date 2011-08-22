ستاد رؤیت هلال ماه برای اولین بار در ورامین تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، این ستاد متشکل از نمایندگانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهرداری زیر نظر دفتر امام جمعه ورامین به مدیریت صادق فرهادی عضو ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری تشکیل شده است.

این ستاد با رؤیت هلال ماه شوال و اعلام روز عید فطر، فعالیت خود را آغاز کرده و پس از آن به صورت ماهانه به رؤیت هلال ماه می پردازد و گزارش نتیجه آن به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده و به اطلاع همشهریان نیز می رسد.

از برنامه های آینده این ستاد، برگزاری کلاسهای آموزشی ستاره شناسی، استهلال، قبله یابی و استخراج اوقات شرعی به وقت محلی است.

محل استقرار ستاد استهلال در مجتمع علمی فرهنگی صاحب الزمان(عج) واقع در طبقه زیرین مصلی صاحب الزمان(عج) ورامین خواهد بود.

تمامی مؤمنین ورامینی، می توانند سه شنبه ۸ شهریورماه برای رؤیت هلال ماه شوال به این استحباب پرداخته و هرگونه اطلاعات درباره رؤیت هلال ماه را به دفتر امام جمعه ورامین اطلاع دهند.