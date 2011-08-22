به گزارش خبرنگار مهر، شهر اصفهان امروز و در سالروز شهادت مظلومانه مولای متقیان، به حالت نیمه تعطیل درآمده و سراسر سیاه‌پوش شده است به طوری که خاموشی و سکوت عجیبی شهر را در بر گرفته و از جنب و جوش همیشگی نصف جهان خبری نیست.

در بسیاری از معابر و مساجد قدیمی اصفهان، صدای قرآن به گوش می‌رسد و مساجد، پذیرای مردم روزه‌دار و عزادار اصفهان هستند.

مردم اصفهان بنا بر رسمی قدیمی، صبح سالروز شهادت حضرت علی(ع) به مساجد می‌روند و تا اذان مغرب و عزاداری و نماز و نیایش می‌پردازند.

استقبال مردم از این مراسم نیز به اندازه‌ای است که بسیاری از مساجد محلات قدیمی و نقاط مرکزی شهر اصفهان مملو از جمعیت شده و هم‌اکنون جایی برای پذیرش خیل کثیر عزاداران امام اول شیعیان ندارد.

کسبه اصفهان نیز همانند بازاریان این شهر، کسب و کار خود را تعطیل کرده‌اند و در مساجد همراه با دیگر اقشار مردم، به عزاداری پرداخته‌اند.

بازار بزرگ و پر جنب و جوش اصفهان، هم‌اکنون در تعطیلی مطلق به سر می‌برد و پارچه نوشته‌های مشکی، در و دیوار این بازار را تزئین کرده است.

بسیاری از اماکن دیدنی اصفهان هم‌اکنون تعطیل شده‌اند اما تخت فولاد به عنوان دومین گورستان مقدس شیعیان جهان، یکی از شلوغ‌ترین روزهای خود را می‌گذراند.

بر اساس دیگر رسم قدیمی مردم اصفهان، خیل کثیری از مردم در روز شهادت مولای متقیان، به تخت فولاد می‌روند و در بارگاه‌های مقدس این گورستان، نذر و نیاز می‌کنند.

این عزاداران عموماً تا پاسی از عصر گذشته، در تخت فولاد می‌مانند و پیش از اذان مغرب به خانه‌های خود باز می‌گردند.

مردم شهرستان‌های دیگر استان اصفهان هم امروز در غم امام اول شیعیان به سوگواری و عزاداری نشسته‌اند.

مردم شهرستان گلپایگان، در این روز تا اذان مغرب یکسره به عزاداری مشغولند و پس از آن به صرف افطاری در مساجد می‌پردازند.

مردم کاشان، به بقاع متبرکه این شهرستان می‌روند و به عزاداری می‌پردازند؛ سپس برای صرف افطاری به خانه‌های خود باز می‌گردند و پس از افطار مجدد به مساجد و بقاع متبرکه می‌روند و عزاداری خود را از سر می‌گیرند.

مردم شهرستان شهرضا، از جای جای این شهرستان خود را به بارگاه ملکوتی امامزاده شاه رضا می‌رسانند و عزاداری می‌کنند.

امروز همچنین دسته‌های زنجیر زنی و سینه زنی نیز در شهرستان نائین به راه افتاده‌اند؛ این دسته‌های عزادار در حال سینه زنی و زنجیر زنی از مسجدی به مسجد دیگر می‌روند و سرانجام به مسجد مبدا بازگشته و به صرف افطاری می‌پردازند.

عزاداران شهرستان‌های آران و بیدگل، اردستان، برخوار و میمه، تیران و کرون، خمینی شهر، خوانسار، سمیرم، دهاقان، فریدن، فریدون شهر، فلاورجان، لنجان، مبارکه، نجف آباد، نطنز و چادگان، هر یک به رسم معمول خود در این روز به عزاداری پرداخته‌اند.