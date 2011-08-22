عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تا کنون

- منابع وابسته به انقلابیون لیبی از کنترل تمامی نقاط طرابلس به جز منطقه "باب العزیزیه" که مقر "معمر قذافی" در آن قرار دارد خبر دادند.

- "یاسین السمالوسی" رئیس اتحادیه انقلابیون عرب گفت: اخبار تایید نشده ای از فرار قذافی به شهر "سبها" حکایت دارد.

- منابع خبری اعلام کردند که "محمد قذافی" فرزند قذافی خود را تسلیم انقلابیون لیبی کرده است.

- "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه اعلام کرد: هرگز از قدرت کنار نمی روم و درخواستهای آمریکا برای کناره گیری ام ارزشی ندارد.

- "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی از بازداشت "سیف الاسلام" فرزند قذافی به وسیله انقلابیون خبر داد.

- "محمود شمام" سخنگوی شورای انتقالی لیبی گفت: معمر قذافی در نزدیکی مرزهای الجزایر است.

- یک مسئول در دولت منتخب حماس اعلام کرد: گروههای فلسطینی با ادامه آتش بس با رژیم صهیونیستی به شرط عدم نقض آن از سوی این رژیم موافقت کردند.

- "ترینیداد خمینتس" وزیر خارجه اسپانیا گفت: اسپانیا از تلاشهای فلسطینی ها برای تشکیل کشور مستقل حمایت می کند.

- "حیدر العبادی" نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: دولت با اعطای مصونیت کامل به نظامیانی که برای آموزش نیروهای عراقی در این کشور می مانند مخالف است.

- "سید حسن نصرالله" دبیر کل حزب الله جمعه آینده همزمان با روز قدس سخنرانی می کند.

- "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد: تا زمانی که به طور کامل از اوضاع لیبی مطمئن نشوم درباره آن اظهار نظری نمی کنم.

- "فهمیده میرزا" رئیس مجلس پاکستان خواستار ارسال کمکهای بشردوستانه برای سیل زدگان منطقه "سند جنوبی" در این کشور شد.

- مقر نظامیان آمریکایی در شمال "بعقوبه" عراق هدف چهار خمپاره قرار گرفت.

- هواپیماهای رژیم صهیونیستی مرکز "عبدالعزیز الرنتیسی" را در شمال غرب غزه بمباران کردند.