لزوم شرکت در راهپیمایی روز قدس / تشریح ویژگیهای ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی سحرگاه دوشنبه در جمع پرشور اقشار مختلف مردم که در مراسم لیالی قدر در حرم مطهر حضرت معصومه(س) شرکت کرده بودند، با بیان اینکه وقوع رخدادهای مهم زمانی اتفاق می‌افتد که مناسب آن زمان باشد، اظهار داشت: نزول قرآن کریم یکی از رخدادهای مهمی است که در زمان مهمی اتفاق افتاده است.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) تاکید کرد: خداوند می‌فرماید که قرآن را در ماه مبارک و پرخیر و برکت نازل کردیم.



حجت‌الاسلام سعیدی به برخی ویژگیهای ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: مردم در ماه رمضان با روزه گرفتن تقوای مضاعفی پیدا می‌کنند و به وسیله تقوا بر بزرگترین دشمن درونی خود یعنی هوای نفس غلبه می‌کنند.



امام جمعه قم با اشاره به اینکه شیاطین در ماه مبارک رمضان در حبس و محدودیت هستند، بیان داشت: در این ماه پر خیر و برکت درهای بهشت به روی مومنان باز است و نفس‌های انسان در این ماه ثواب دارد.



سعیدی ادامه داد: در ماه مبارک رمضان خواب مومن نوعی عبادت است تا چه رسد به شب‌زنده‌داری، مناجات و راز و نیاز با خداوند.



امام جمعه قم گفت: یکی دیگر از ویژگیهای ماه مبارک رمضان کاهش میزان جرم در این ماه مبارک است و مومنان در ماه مبارک رمضان دور هم جمع می‌شوند و نمازهای جماعت و مجالس دینی رونق می‌گیرد.



وی با اشاره به نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان به نام روز قدس گفت: حضور در راهپیمایی روز قدس برای برائت جستن از صهیونیست‌ها و دشمنان اسلام ضروری است.