7 بیمارستان لرستان به دستگاه زباله سوز مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش بیرانوند در نشست برنامه ریزی پسماندهای بیمارستانی و ارزشیابی و نظارت بهداشت محیط بیمارستانها در سخنانی اظهار داشت: عمده ترین مشکلات موجود در زمینه دفع پسماندهای عفونی بیمارستانها بصورت جامد و مایع کمبود اعتبارات است.

وی ادامه داد: از 14 بیمارستان دولتی استان لرستان 7 بیمارستان دستگاه زباله سوز فعال دارند و سه بیمارستان دیگر نیز دستگاه خریداری و در حال نصب است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان و قائم مقام وزیر بهداشت در استان نیز در این رابطه اظهار داشت: در این راستا یک پست سازمانی کارشناسی بهداشت محیط در بیمارستانهای زیر 96 تخت و دو پست در بیمارستانهای بالای 96 تخت در چارت تشکیلاتی آنها پیش بینی شده است.

اردشیر شیخ آزادی همچنین جابجایی نیروهای مازاد بهداشت محیط از معاونت بهداشتی به بیمارستانهای فاقد نیرو، استفاده از نیروی طرحی و در صورت احراز نیاز صدور مجوز جذب نیرو برای حل مشکل را از دیگر تمهیدات اندیشیده شده در این زمینه عنوان کرد.

وی ادامه داد: فعال کردن دستگاههای زباله سوز و در صورت نیاز انجام تعمیرات آنها، نصب یک دستگاه غیر سوز سیار برای حل مشکل بیمارستان های خرم آباد که کمبود فضای فیزیکی دارند، تأمین اعتبار هزینه خرید دستگاههای غیر سوز از محل درآمد بیمارستانها و با توجه به شرایط و نیاز به دستگاههای متناسب به ظرفیت کاری مورد نیاز و آموزش لازم نیروها برای چگونگی جمع آوری پسماندها از دیگر تصمیمات گرفته شده برای دفع پسماندهای بیمارستانی در استان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین بر ضرورت حل مشکل فاضلاب بیمارستانهای نورآباد و کوهدشت براساس بررسی و کار کارشناسی توسط نمایندگان معاونت بهداشتی - درمان و دفتر فنی برای انجام کار عملی تأکید کرد.

سید علیرضا شاهرخی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز در ادامه این جلسه خبر از صدور مجوز وانت بار یا کامیون برای نصب دستگاه غیر سوز در بیمارستانهای خرم آباد داد و بر نظارت بیشتر بر عملکرد نیروهای بهداشت محیط بیمارستانها و داشتن برنامه نظارتی بر کار آنها تأکید کرد.