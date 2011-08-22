قذافی قبایل لیبی را به استمداد طلبید/ درگیری های شدید در باب العزیزیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "معمر قذافی" در سخنانی که از تلویزیون لیبی پخش می شد از همه قبایل لیبی خواست که برای مقابله با انقلابیون لیبی که وی آنها را خائن و مزدور خواند به پایتخت گسیل شوند.

از سوی دیگر "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای ملی انتقالی لیبی گفت: اخبار قابل اعتماد از بازداشت "سیف الاسلام" فرزند قذافی حکایت دارد و وی هم اکنون در مکانی امن تحت تدابیر امنیتی شدید نگهداری می شود تا محاکمه شود.

منابع خبری از درگیری های شدید در اطراف "باب العزیزیه" مقر قذافی خبر دادند.