به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت تولید کننده این سامانه در این ارتباط گفت: سامانه نرم‌افزاری استخراج اتوماتیک اطلاعات برگه‌های آمارگیری و نظرسنجی در شهرک علمی تحقیقات اصفهان طراحی و تولید شده است.

حسین صیادزاده افزود: این نرم‌افزار با نام تجاری پرسه (Porseh) به بازار عرضه شده و فرآیند استخراج اطلاعات انواع برگه‌های علامت‌گذاری شده را به صورت مکانیزه و با سرعت چندین هزار برگه در ساعت انجام می‌دهد.

وی اظهار داشت: نرم‌افزار پرسه با دارا بودن تمامی قابلیت‌های سیستم برگه‌خوان VCS طراحی و پیاده‌سازی شده و توانایی‌هایی نظیر تشخیص هرگونه علامت مانند تیک و ضربدر، تشخیص هر نوع وسیله نوشتاری مانند مداد، خودکار، خودنویس، تشخیص اعداد دستنویس یا چاپی، امکان مقایسه اصل فرم با نتایج استخراج شده، امکان برگه‌خوانی از دو روی برگه، بایگانی خودکار تصویر فرم‌ها، عدم حساسیت به چرخش فرم و نداشتن وابستگی به نوع چاپ و کاغذ را دارد.

مدیرعامل این شرکت تصریح کرد: قابلیت تعریف هر نوع پرسشنامه، امکان وزن‌دهی به هر سوال و گزینه، تحلیل و بررسی سریع نتایج به صورت جدول و نمودارهای متنوع، گزارش‌گیری از قسمت‌های دست‌نویس فرم و همچنین قابلیت Export به قالب‌های Excel، Access، HTML، SPSS از دیگر توانمندی‌های این سامانه است.

وی اضافه کرد: این نرم‌افزار به سخت‌افزار خاصی وابسته نیست و از هر نوع اسکنر موجود در بازار می‌توان به عنوان سخت‌افزار این سامانه استفاده کرد.

صیادزاده بیان داشت: عمده کاربرد این سامانه در پروژه‌های نظرسنجی و افکارسنجی، شرکت‌های فعال در زمینه آمار، نظرسنجی و پژوهشگری، نظرسنجی از شرکت کنندگان در همایش‌ها و کنفرانس‌ها به طور همزمان و ارائه گزارش در اختتامیه، نظرسنجی از مشتریان محصولات و خدمات، رای‌گیری و استخراج نتایج آراء (انتخابات سراسری،‌ مجامع عمومی شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌ها) و آمارگیری‌ها و سرشماری‌ها تعریف شده است.